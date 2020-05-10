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Haberler Uşak Uşak'ta iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

'ta iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

'ta husumetli olan iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, İsmail D. silahtan çıkan kurşunun kalçasına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Uşak'ta iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

10.05.2020, 09:59

Olay, gece saat 01.00 sıralarında, Merkez ilçesi Kemalöz Mahallesi Şeref Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan İsmail D. veVural Ş., cadde de karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Vural Ş. silahını çıkararak İsmail D.'ye ateş etti. Vural Ş.'nin silahından çıkan kurşunun, kalçasına isabet etmesi sonucu İsmail D. yaralandı. Vural Ş. olay yerinden kaçarken İsmail D. yere yığıldı.

Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail D. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, zanlı Vural Ş. kaçtıktan kısa bir süre sonra suç aletiyle yakalanarak göz altına alındı. İsmail D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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