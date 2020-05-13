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Haberler Uşak Uşak'ta Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

'ta Roma dönemine ait ele geçirildi

'ta jandarma ekipleri tarafından Roma dönemine ait 2 adet ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

13.05.2020, 17:43

Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şahıs teknik takibe alındı. Şahsın tespit edilen adresine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Roma dönemine ait 1 adet kandil ve 1 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

İHA

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