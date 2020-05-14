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Tüfekle şaka ölüm getirdi

’ta 15 yaşındaki üç arkadaşın tüfekle oyunu faciayla bitti. Aniden ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Kadirhan’ın hayatına mal olurken, acılı ailesi ise hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi.

Tüfekle şaka ölüm getirdi
Giriş Tarihi: 14.5.2020

Uşak'ta, tarlada arkadaşıyla şakalaşırken iddiaya göre tüfeğin kazayla ateş alması sonucu ağır yaralanan Kadirhan Acar (15) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Kadirhan'ın ailesi hastane önünde feryat edip gözyaşı döktü.

3 ARKADAŞ GÖLETE GİTMİŞTİ
Feci olay, öğle saatlerinde Uşak merkeze bağlı Sirge köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kadirhan Acar, arkadaşları Halil Y. (15) ve Emre C.S. (15) ile birlikte köyde bulunan gölete gitti. İddiaya göre, burada 3 arkadaş şakalaşırken yanlarındaki av tüfeği bilinmeyen bir nedenle kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Kadirhan Acar'ın göğsüne isabet etti.

DOKTORLAR KURTARAMADI
Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan Kadirhan, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tedaviye alınan Kadirhan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

İhsan KARATAŞ

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