  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak Uşak'ta iftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

'ta iftarda buluşan 5 kişinin testi pozitif çıktı

'ın Banaz ilçesinde iftarda buluşan iki ailedeki 5 kişinin yeni tip testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda davetlerini önlemek için "Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" ifadelerini kullanmıştı.

Uşak'ta iftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

14.05.2020, 18:07 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,18:08

Banaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki ailenin iftarda bir araya geldiği, sağlık kurumlarına yapılan başvuru sonrası bu ailelerden 5 kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif olarak belirlendiği kaydedildi.

"Bu örnek vakadan hareketle ramazan ayında sosyal mesafeyi koruyalım. Bu ramazanı evde geçirelim" uyarısının yapıldığı açıklamada, "İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Bayramda büyüklerimizle, ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim. Kıymetli büyüklerimiz; torunlarımızın harçlıklarını EFT veya havaleyle gönderelim. Evde kalın, güvende kalın." denildi.

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda iftar davetlerini önlemek için "Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir. Kalabalık iftarları gelecek yıl yapalım. Hayırlı iftarlar" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca’dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta iftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA