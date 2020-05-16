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'ta 26 berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförler tarihinde yeniden hizmete başlamıştı. Gelen son dakika bilgisine göre 'ta, 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.

Uşak'ta 26 berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

16.05.2020, 17:00

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı. Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.

Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.

DHA

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