Uşak'ta orman yangını!

Yangın, Banaz ilçesi Kiraz mevkisinde öğlen saatlerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale için Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bölgede bulunan 5 arazöz, 3 ilk müdahale ve itfaiye aracı ve 1 helikopter ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çevredeki köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
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