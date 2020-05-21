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'ta orman yangını!

Dün Muğla ve Kütahya'da yaşanan orman yangınından sonra bi haberi de 'tan geldi. Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 dekarlık ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ta orman yangını!

21.05.2020, 17:29 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,17:30

Yangın, Banaz ilçesi Kiraz mevkisinde öğlen saatlerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale için Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgede bulunan 5 arazöz, 3 ilk müdahale ve itfaiye aracı ve 1 helikopter ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çevredeki köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İHA

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