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Haberler Uşak Uşak'ta 22 litre sahte içki ele geçirildi

'ta 22 litre ele geçirildi

'ın Eşme ilçesinde yapılan operasyonda 22 litre ele geçirilirken olayla ilgili olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta 22 litre sahte içki ele geçirildi

01.06.2020, 17:32

Eşme İlçe Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ardından ekipler kimliğini ve adresini tespit ettikleri bir kişiyi teknik takibe aldı.Şüphelinin adresine yönelik düzenlenen operasyonda 22 litre sahte içki ve kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olduğu iddiasıyla ise 1 kişi gözaltına alındı.

İHA

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