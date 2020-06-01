Uşak'ta 22 litre sahte içki ele geçirildi

Eşme İlçe Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ardından ekipler kimliğini ve adresini tespit ettikleri bir kişiyi teknik takibe aldı.Şüphelinin adresine yönelik düzenlenen operasyonda 22 litre sahte içki ve kaçak alkol ele geçirildi.



Olayla ilgili olduğu iddiasıyla ise 1 kişi gözaltına alındı.

İHA