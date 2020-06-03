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Haberler Uşak Uşak'ta Roma Dönemi'ne ait bin 442 adet tarihi eser ele geçirildi

'ta 'ne ait bin 442 adet ele geçirildi

'ta yapılan operasyonda 'ne ait bin 442 adet ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Uşak'ta Roma Dönemi'ne ait bin 442 adet tarihi eser ele geçirildi

03.06.2020, 14:34

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada Roma-Helenistik Dönemi'ne ait sikke, kolye, yüzük gibi bin 442 adet tarihi eser ele geçirildi. Öte yandan olayla ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Ç. (36), işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İHA

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