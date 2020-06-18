Uyuşturucuyu tuvalete sakladılar!

Uşak'ta narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin panikle tuvalete attıkları uyuşturucu paketleri ise polisin dikkati sayesinde bulundu. Uşak'ta 5 farklı, Denizli'de ise 1 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 530 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 40 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda 31 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

MEHMET KAVAS