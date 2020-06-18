Uşak'ta narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin panikle tuvalete attıkları uyuşturucu paketleri ise polisin dikkati sayesinde bulundu. Uşak'ta 5 farklı, Denizli'de ise 1 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 530 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 40 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda 31 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
MEHMET KAVAS
Uyuşturucuyu tuvalete sakladılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.