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Haberler Uşak Uyuşturucuyu tuvalete sakladılar!

Uyuşturucuyu tuvalete sakladılar!

Uyuşturucuyu tuvalete sakladılar!
Giriş Tarihi: 18.6.2020

Uşak'ta narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin panikle tuvalete attıkları uyuşturucu paketleri ise polisin dikkati sayesinde bulundu. Uşak'ta 5 farklı, Denizli'de ise 1 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 530 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 40 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda 31 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

MEHMET KAVAS

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