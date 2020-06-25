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Haberler Uşak Öldüren uyku

Öldüren uyku

’dan ’e gitmek için yola çıkan otobüs, sürücüsünün uyuması nedeniyle ’ta kamyona çarptı. Korkunç kazada şoför Hüseyin Tuncer ve yardımcı şoför Nurettin Erdem öldü, 18 kişi yaralandı.

Öldüren uyku
Giriş Tarihi: 25.6.2020

Uşak'ta direksiyon başında uyuyan şoförün kullandığı yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada otobüs sürücüsü ve yardımcı sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 18 yolcu ise hastanede tedavi altına alındı. Kaza, Banaz ilçesi Kaklık köyü mevkiinde dün sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Tuncer idaresindeki 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, Çorum'dan İzmir'e gitmek için yola çıktı. Kaklık köyü yakınlarına geldiğinde otobüs sürücüsü Tuncer, direksiyon başında uyudu.

NE YAPTIYSA OLMADI
Tuncer'in uyuduğunu fark eden yardımcı şoför Nurettin Erdem'in tüm çabalarına rağmen yolcu otobüsü önünde seyir halinde bulunan Mustafa Karabacak yönetimindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı. Feci kazada adeta can pazarı yaşandı. Sağlık ekipleri şoför Tuncer ve yardımcı şoför Erdem'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 18 yolcu ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

MEHMET KAVAS

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