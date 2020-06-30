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'ta operasyonu: Yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı

'ta, terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda ve uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı

30.06.2020, 13:44

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'lı şüphelilerin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin kaldığı adresler tespit edildi. Adreslere bu sabah, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye uyruklu Ömer Naif (20), Muhammed Naif (51), Irak uyruklu Adıl Hazım Maghoob (32) ve Mahmood Khalid Jıbrael Al-Dulaımı (29) yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu, örgüt üyeleri hakkında ve örgütün ilerleyen günlerde gerçekleştirebilecekleri sansasyonel eylemler hakkında bilgi sahibi olabilecekleri bildirildi.

DHA

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