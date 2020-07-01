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Haberler Uşak Sigaraya izin vermeyen işletmeciyi öldürdüler

Sigaraya izin vermeyen işletmeciyi öldürdüler

Sigaraya izin vermeyen işletmeciyi öldürdüler
Giriş Tarihi: 1.7.2020

Uşak'ın Dikilitaş Mahallesi Şeref Caddesi'nde restoran işleten Ahmet Yılmaz (37) ile gece saatlerinde restorana gelen 3 kişi arasında sigara içme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Yılmaz'a silahla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MEHMET KAVAS

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