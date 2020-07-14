Uşak'ın Ulubey ilçesinde yan yatan TIR'ın sürücüsü Haydar Erdem yaralanırken kumlar yol kenarındaki tarlaya saçıldı. TIR'a sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücü Haydar Erdem, hastaneye kaldırıldı.
MEHMET KAVAS
TIR’daki kumlar tarlaya döküldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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