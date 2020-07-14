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Haberler Uşak TIR’daki kumlar tarlaya döküldü

TIR’daki kumlar tarlaya döküldü

TIR’daki kumlar tarlaya döküldü
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Uşak'ın Ulubey ilçesinde yan yatan TIR'ın sürücüsü Haydar Erdem yaralanırken kumlar yol kenarındaki tarlaya saçıldı. TIR'a sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücü Haydar Erdem, hastaneye kaldırıldı.

MEHMET KAVAS

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