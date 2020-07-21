Alkol tutkusu annesinin sonu oldu

Uşak'ta yaşayan Ramazan Kuzer'in (30) alkole olan tutkusu, bir aile faciasına neden oldu. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Kuzer'in kullandığı araç kaza yaptı. Kazada Ramazan Kuzer'in annesi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

PİKNİKTEN DÖNÜYORLARDI

OLAY önceki gün meydana geldi. Sosyal medya hesabından alkol alırken fotoğraflarını paylaşan Ramazan Kuzer, ailesiyle gittiği piknikte yine alkol aldı. Alkollü şekilde direksiyon başına geçen Kuzer, idaresindeki 07 HL 836 plakalı ticari araçla eve doğru yola çıktı. Yolda uyuyan Kuzer'in aracı Gedikler Kavşağı'na geldiğinde kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araba, refüje çarptıktan sonra yan yattı. Can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi yaralandı.





HASTANEDE KURTARILAMADI

YOLDAN geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Ramazan Kuzer, eşi Nurcan Kuzer (29), çocukları Belinay Kuzer (6), Melisa Kuzer (10), annesi Sultan Kuzer (56) ve babası Abdullah Kuzer (56) tedavi altına alındı. Durumu ağır olan sürücünün annesi Sultan Kuzer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.





1.46 PROMİL ALKOLLÜ

SÜRÜCÜNÜN eşi Nurcan Kuzer'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Sürücü Ramazan Kuzer'in yapılan test sonuçlarında 1.46 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkol yüzünden annesini kaybeden ve ailesinin hayatını tehlikeye atan Ramazan Kuzer, gözaltına alındı.

İhsan KARATAŞ