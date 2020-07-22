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Haberler Uşak Uşak’ta çıkan yangında 100 hektar alan zarar gördü

’ta çıkan yangında 100 hektar alan zarar gördü

’ta anız nedeniyle çıkan yangında 100 hektar alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Uşak’ta çıkan yangında 100 hektar alan zarar gördü

22.07.2020, 15:26

Yangın, Banaz'da Haliyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı önceden hasadı yapılan tarla alev aldı. Kısa sürede şiddetli rüzgar ile büyüyen alevleri çevredeki vatandaşlar fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Verilen ihbarların ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgar nedeniyle çevredeki ev ve çiftlikleri tehdit eden yangın, ekiplerin 4 saatlik titiz çalışması sonucunda söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık olarak 100 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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