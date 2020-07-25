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'ta korkunç ! Traktör ikiye bölündü

'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Traktör yolun karşısına geçmek isteyen otomobile çarptı. Bu sırada yerinden geçen süt tankerinin sürücüsü yaptığı manevra sonucunda kontrolü kaybetti ve tanker yan yattı. Oluşan kazalar sonrasında vatandaşların ihbarları sonucunda olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta korkunç kaza! Traktör ikiye bölündü

25.07.2020, 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020,14:49

Uşak'ta meydana gelen üç araçlı trafik kazasında traktör ikiye bölünürken süt tankere yan devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Uşak - Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 15 DH 809 plakalı traktör sürücüsü Halil İbrahim Baral, yolun karşı tarafına geçmek isterken Ali Eren Ağırbaş'ın hakimiyetindeki otomobile çarptı. Çarpma sonrasında yol ortasında kalan araçlar diğer sürücüler için büyük tehlike arz etti. Bu esnada kaza yerinden geçen 42 YL 875 plakalı tankerin sürücüsü Hüseyin Saru, kaza yapan araçlara çarpmamak için ani manevra yaptı. Yaptığı manevra sonucunda sürücü kontrolü kaybetti ve süt tankeri yan yattı. Oluşan kazalar sonrasında vatandaşların ihbarları sonucunda olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yeni bir kazaya yol açmamak için kaza yapan araçları yol kenarına çekti.

Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Halil İbrahim Baral, tanker sürücüsü Hüseyin Saru, otomobil sürücüsü Ali Eren Ağırbaş ve yanında yolcu olarak seyir halinde olan Nurşani Ertürk'ü Banaz Devlet Hastanesi'ne intikal ettirdi. Bir traktörün ikiye bölündüğü ve tankerin yan yattığı kazada ölü bulunmaması şans olarak değerlendirilirken ilk müdahalelerin ardından yaralıların durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Jandarma kaza hakkında inceleme başlattı.

IHA

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