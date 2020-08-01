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Haberler Uşak Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberine göre 'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan diğer 6 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

01.08.2020, 18:25

Uşak'ta bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Şaban Yavuz'un kullandığı 64 AU 138 plakalı otomobil, Uşak-Ankara kara yolu Karlık kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı.

Yaralanan sürücü ile araçtaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Yavuz (51), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA

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