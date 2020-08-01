Haberler Uşak Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberine göre Uşak'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan diğer 6 kişi yaralandı.

01.08.2020, 18:25