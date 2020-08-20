TIR'dan düşen demirlere çarpan otomobil şarampole devrildi

Kaza, gece yarısı merkeze bağlı Yenişehir köyü yakınlarında meydana geldi. Kerim Kulaklıkaya yönetimindeki 42 FGS 18 plakalı TIR'daki yüklü inşaat demirleri, seyir halindeyken yola savruldu. Aynı yönde ilerleyen Cabir Karakuzu'nun kullandığı 07 CYA 58 plakalı otomobil de yola saçılan demirlere çarparak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde yaralanan sürücü ile eşi Cansu Karakuzu ve çocukları Y.A.K.'ye, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan İzmir- Uşak karayolu ise demir ve otomobilin kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA