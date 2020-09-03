Uşak'ta 3 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza, Banaz ilçesi Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sürücü Ahmet Şen, kontrolsüz çıkış sonrasında Semih Yıldız kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şen'in yönetimindeki otomobil, Cuma Tığlı idaresindeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
MEHMET KAVAS
Kavşakta çarpışan üç otomobilde 5 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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