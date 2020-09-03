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Haberler Uşak Kavşakta çarpışan üç otomobilde 5 yaralı

Kavşakta çarpışan üç otomobilde 5 yaralı

Kavşakta çarpışan üç otomobilde 5 yaralı
Giriş Tarihi: 3.9.2020

Uşak'ta 3 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza, Banaz ilçesi Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sürücü Ahmet Şen, kontrolsüz çıkış sonrasında Semih Yıldız kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şen'in yönetimindeki otomobil, Cuma Tığlı idaresindeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

MEHMET KAVAS

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