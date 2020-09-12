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Haberler Uşak Kocasını uyurken baltayla katletti

Kocasını uyurken baltayla katletti

Kocasını uyurken baltayla katletti
Giriş Tarihi: 12.9.2020

Uşak'ta Neşe Arıkum (48) tartıştığı kocası İbrahim Arıkum'u (55) uyuduğu sırada baltayla öldürdükten sonra polisi arayıp 'Beni alın' dedi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ
OLAY, Banaz'a bağlı Şehitler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. 20 yıldır evli olan Neşe Arıkum ile İbrahim Arıkum tartıştı. Tartışmanın ardından Arıkum, eşine tokat attı. Eşinin kendisine tokat atmasına öfkelenen Neşe Arıkum korkunç bir plan yaptı. Bahçede bulunan baltayı alan Neşe Arıkum, uyuduğu sırada eşi İbrahim Arıkum'u feci şekilde öldürdü. Arıkum, daha sonra polisi arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu ve, 'Beni alın' dedi. Bunun üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ
SAĞLIK ekipleri, eve girdiklerinde baltayla yaralanan İbrahim Arıkum'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İHSAN KARATAŞ

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