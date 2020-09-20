'Yaşamak için öldürdüm’

Olay, Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir evde 11 Eylül tarihinde sabaha karşı meydana geldi. bir süre önce İbrahim Arıkum ile ikinci evliğini gerçekleştiren Neşe Arıkum'un mutluluk hayali kısa sürdü.



'BANA HAKARET ETTİ'

Çift arasında tartışma ve kavgalar yaşanmaya başladı. Kocasından şiddet gören Neşe Arıkum, 11 Eylül günü sabaha karşı kocası uyuduktan sonra bahçeye gitti. Bahçedeki baltayı alan Arıkum, uyuyan kocasını baltayla vurarak ağır yaraladı. İbrahim Arıkum, kanlar içerisinde kalırken Neşe Arıkum, polisi arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. Sağlık ekipleri, İbrahim Arıkum'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, eşini öldüren Neşe Arıkum'u gözaltına aldı. Emniyete götürülen Neşe Arıkum, sorgusunda eşiyle sürekli tartıştıklarını, kendisine hakaret ettiğini, uyuduğu sırada da baltayla öldürdüğünü söyledi. Adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'HAKARET VE ŞİDDETİ KALDIRAMIYORDUM'

Koca katili olan Neşe Arıkum'un akrabalarına "Eşimle sürekli tartışıyorduk. Bu tartışmalarımızda eşim bana şiddet uyguluyordu. Hakaretler ediyordu. Artık bu şiddet ve hakaretleri kaldıramıyordum. Dayanılmaz bir hale gelmişti" diye dert yandığı öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ