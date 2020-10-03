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Haberler Uşak İnşaatta patlamamış top mermisi bulundu

İnşaatta patlamamış top mermisi bulundu

İnşaatta patlamamış top mermisi bulundu
Giriş Tarihi: 3.10.2020

UŞAK'TA bir evin bahçe duvarı inşaatında patlamamış eski top mermisine rastlandı. Çok eski bir tarihe ait olduğu belirlenen top mermisi, imha edildi. Eşme ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarı inşaatı sırasında yıkılan taşların altında paslanmış ve eski bir top mermisi olduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve uzman ekipler gönderildi. Üzerindeki pastan dolayı herhangi bir harf veya rakam bulunmayan ve çok eski bir tarihe ait olduğu değerlendirilen patlamamış top mermisi, incelemelerin ardından güvenli bir alanda imha edildi.

MEHMET KAVAS

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