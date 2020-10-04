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’ta motosikletten düşen sürücüye otomobil çarptı

’ta kontrolünü kaybederek sürücüsü olduğu motosikletten düşen şahsın üzerinden otomobil geçti. Motosiklet sürücüsü, meydana gelen sonucunda hayatını kaybetti.

Uşak’ta motosikletten düşen sürücüye otomobil çarptı

İHA

04.10.2020, 22:56

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Uşak'ta Banaz - Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre Banaz'dan Afyonkarahisar istikametine 03 BG 033 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Kazım Melih Köken, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı motosiklet kontrolünü kaybetti. Motosikletinden düşerek savrulan Köken, yerde kaldı. Aynı istikamette 06 BU 6278 plakalı otomobille seyir halinde olan F.B., yerde kalan Köken'in otomobiliyle üstünden geçti.

İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmaların ardından Köken'in cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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