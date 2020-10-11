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Haberler Uşak Kayıp çocuklar piknikte çıktı

Kayıp çocuklar piknikte çıktı

Kayıp çocuklar piknikte çıktı
Giriş Tarihi: 11.10.2020

UŞAK'TA 'pikniğe gidiyoruz' diyerek evden çıkan ve kendilerinden iki gündür haber alınamayan Ayşe Coşkun (14), Havva Coşkun (12), Ahmet Yumuk (15) ve Yusuf Çolak (15) Kütahya'nın Simav ilçesinde piknik yaparken bulundu. Çocuklarına kavuşmanın sevincinin yaşayan aileler, polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. Kaybolmadıklarını belirten çocukların "Macera aramak için piknik yapmaya gittik" dediği öğrenildi.

MEHMET KAVAS

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