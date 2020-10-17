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Haberler Uşak Uşak'ta polis aracı ile otomobil çarpıştı

'ta ile otomobil çarpıştı

’ta otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis yaralandı.

Uşak'ta polis aracı ile otomobil çarpıştı

İHA

17.10.2020, 22:03

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Üçüncü Alperen ve Beşinci Alperen sokakları kesişiminde meydana geldi. İddialara göre, K.İ. kontrolündeki polis aracı ile O.B. kontrolündeki 64 NA 257 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan polis aracı önce yan devrildi sonrasında da park halindeki 64 DT 145 plakalı otomobile çarptı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Devrilen otomobile sıkışan polis memuru K.İ., görev arkadaşlarının yardımlarıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki polis memurunu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ederken otomobil sürücüsü O.B.'nin kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi. Ayrıca hastaneye kaldırılan iki polis memurunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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