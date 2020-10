Aşıklar diyarının sofraları

Türkiye'nin ilk şeker fabrikasının kurulduğu, Evliya Çelebi'nin "Aşıklar diyarı" olarak tanımladığı Uşak, Ege'nin zengin sebze ve et yemeklerine sahip olduğu kadar hamur işlerinde de oldukça büyük lezzetler sunuyor. Kısacası, aslında Türk mutfağının tüm zenginliklerinden izler bulunduran Uşak; ete de doyuruyor, tahıllara da, hamur işlerine de. İşte "Aşıklar diyarı" Uşak'ın tatmanız gereken lezzetleri...



Cendere tatlısı: İncecik açılan hamurunun içinin ceviz ile doldurulup rulo yapılmasıyla hazırlanan tatlı, iki ucundan büzülerek fırında kızarana kadar pişirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Piştikten sonra da şerbetlenen tatlı baklavaya benzemektedir. Burma tatlısına benzerlik gösteren Uşak'ın tatlıları arasında cendere tatlısı bulunuyor. İnce açılan hamur rulo haline getirilerek, içerisine bol ceviz dolduruluyor. Şerbetlenip sunuluyor.



Döndürme Böreği: İsteğe göre peynirli ya da ıspanaklı yapılabilen bu el açması börek Uşak'ta çay saatlerinin ve kahvaltıların sevilen lezzetlerinden.



Et basma: Uşak'ın nefis yöresel lezzetlerinden biri olan Et basma, dana kıymadan hazırlanan bir köfte yemeğidir. Uşak halkının sıklıkla pişirdiği bu yemeği, Uşak'a yolu düşenlerin denemesini öneririz.





Keşkek: Anadolu'nun birçok yerinde karşımıza çıkan keşkek yemeği Uşak'ta da oldukça meşhur. Özel günler ve düğünler de sunulan keşkeğin yapımında, dövülmüş buğday, et ya da tavuk suyu kullanılıyor ve tereyağı ile lezzetlendiriliyor. Üzerine gezdirilen sos ile ortaya mükemmel bir lezzet çıkıyor.



Alacatene: Uşak'ta akşam yemeklerinin vazgeçilmezlerinden olan bu doyurucu lezzet, mercimek, bulgur ve soğanın harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır.







