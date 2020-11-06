Uşak’ta 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 ve üstü yaştakiler için 11.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandı.

Alınan kararda, 65 ve üstü yaş grubunun sokağa çıkabileceği 11.00-16.00 saatleri arası dışında, ihtiyaçlarının Vefa Destek Grubunca karşılanmasına karar verildi.

Açıklamada, "11.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasaklaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri de yer aldı.