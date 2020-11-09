‘Kızımı kurtarın’

Uşak'ta yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli kızı Merve Tilbe Demirel'in (25) bir süre önce tanıştığı A.C. tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Fatma Yıldız, yetkililerden yardım istedi. Kızının tehdit edilip evlendirileceğini belirten anne Yıldız, "Bir anneye yardım edin, kızımın hayatını kurtaralım" dedi.



DEVLET MEMURLUĞU YAPIYORDU

Olay, Uşak'ta meydana geldi. İddiaya göre, üç ay önce engelli kadrosundan devlet memuru olan yüzde 50 engelli Merve Tilbe Demirel, işe gitmek üzere evden çıktığı esnada bir süre önce tanıştığı A.C. tarafından kaçırıldı. Kızından haber alamayan anne Fatma Yıldız, durumu polis ekiplerine bildirdi.





ANNESİNE DEĞİL SIĞINMA EVİNE

Demirel, aynı gece A.C. ile birlikte bulundu. A.C. gözaltına alınırken, annesinin yanına dönmek istemediğini söyleyen Demirel ise kadın sığınma evine yerleştirildi. Ertesi gün A.C. serbest bırakılırken, Demirel ise yerleştirildiği yerden ayrıldı.





'ÇOCUĞUMUN CANI TEHLİKEDE'

Zihinsel engelli kızının tehdit edilip evlendirileceğini ileri süren anne Yıldız, kızının hayatından endişe duyduğunu ifade ederek, "Yüzde 50 zihinsel engelli kızımı A.C. isimli kişi kaçırdı. Bütün adli mercilere başvurmama rağmen yaşı büyük olduğu gerekçesiyle savcılık dilekçemi kabul etmedi. Kızımın evlenmesinde bir engel olmadığı söyleniyor. Evladımın canı tehlikede, kızımın şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum. Polis zihinsel engelli kızımın ifadesini alıp serbest bırakıyor. Kızımın kandırılarak nikah yapmasına engel olmak istiyorum. Bir anneye yardım edin, kızımın hayatını kurtaralım" diye konuştu.



'TEK BAŞINA HAYAT SÜRDÜREMİYOR'

KIZININ tek başına hayatını sürdüremediğini belirten Yıldız, "Kızım engelli kadrosundan devlet memurluğu yapıyor. Öğle yemeği için eve geldi, işe dönerken kaçırıldı. Kızım 25 yaşında olmasına rağmen yüzde 50 zihinsel engelli. Tek başına hayatını sürdüremiyor. Savcılık kızımın yaşının 25 olması nedeniyle evlenmesine karışamayacaklarını söyleyip dilekçemi kabul etmedi. Şu an hiçbir şey yapamıyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet KAVAS