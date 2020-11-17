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Haberler Uşak Kumar operasyonunda 20 şüpheli şahıs göz altına alındı

Kumar operasyonunda 20 şüpheli şahıs göz altına alındı

’ta bir depoya düzenlenen kumar operasyonunda bir miktar ve bir kişide ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan operasyonla göz altına alınan 20 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları nedeniyle 15 bin 780 TL para cezası kesildi.

Kumar operasyonunda 20 şüpheli şahıs göz altına alındı

İHA

17.11.2020, 16:30

Edinilen bilgilere göre operasyon Uşak'ta Durak Mahallesi'ne bağlı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir depoya düzenlendi. İddialara göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, elde ettikleri istihbarat doğrultusunda bir depoda kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin, operasyon düzenledikleri depoda titiz ve dikkatli çalışmalar neticesinde 20 kişiyi göz altına alınırken bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız bir adet tabanca ele geçirildi. Öte yandan depo sahibi Ö.A.'ya kumar oynatma suçundan işlem yapıldı. Ayrıca ekipler, sosyal mesafe kuralını delerek kumar oynayan 20 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları nedeniyle 15 bin 780 TL para cezası kesildi.

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