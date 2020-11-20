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Haberler Uşak Tekstil fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Tekstil fabrikasındaki 4 saatte kontrol altına alındı

’ta bir çıkan , 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrası fabrikada 2 milyon Euro’luk zarar oluştuğu belirtildi.

Tekstil fabrikasındaki yangın 4 saatte kontrol altına alındı

20.11.2020, 18:48

Yangın, Uşak merkeze bağlı Tepe Damları Mahallesinde Uşak Organize Sanayi Bölgesi 112. Cadde üzerinde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddialara göre fabrikanın üretim kısmında bir makinadan dumanlar çıkmaya başladı.



Dumanların yükseldiğini gören işçiler dışarıya çıkarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 itfaiye ekibi ve 70'e yakın itfaiye personelin titizlikle çalıştığı yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan ölen ve yaralananın bulunmadığı yangında yaklaşık olarak 2 milyon Euro'luk bir maddi zarar meydana geldiği öğrenildi. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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