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’ta sosyal mesafe yok sayıldı!

’ta bir süre sonra güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar, hafta sonu uygulanan kısıtlamaların ardından ’ne akın etti. Maske kuralına uyan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu.

Uşak’ta sosyal mesafe yok sayıldı!

İHA

30.11.2020, 16:48

Korona virüs tedbirlerine yeterli derecede uyulmaması nedeniyle yurt genelinde vaka oranlarında artış yaşanmaya başladı. Uşak'ta sıcak güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar, kentin en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi'ne akın ederken postane ve banka önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların yüksek oranda maske kuralına uyduğu görünürken sosyal mesafe kuralı ise kalabalık caddede yok sayıldı.

Görevlilerinin uyarılarına rağmen kimi bölgelerde oluşan kalabalık tehlikeye davetiye çıkardı. Ekipler, vatandaşları sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyarırken, kurallara uymayan vatandaşlara hakkında işlem yaptığı gözlemlendi.

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