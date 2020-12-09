  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak Uşak’ta uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

’ta operasyonu; 2 tutuklama

’ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirildi. Araçta bulunan iki üpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

09.12.2020, 17:42

Edinilen bilgilere göre Uşak Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İzmir'den Uşağa bir miktar uyuşturucu getirildiği istihbaratına ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli araç ekipler tarafından durduruldu. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarda araçtan bir miktar metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Z.E. ve O. D. gözaltına akındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA