Edinilen bilgilere göre Uşak Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İzmir'den Uşağa bir miktar uyuşturucu getirildiği istihbaratına ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli araç ekipler tarafından durduruldu. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarda araçtan bir miktar metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Z.E. ve O. D. gözaltına akındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak’ta uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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