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Haberler Uşak Uşak’ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması

’ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması

ilinde 2 farklı noktada doğalgaz patlaması meydana geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede müdahalede bulunurken, patlamalarda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Uşak’ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması

AA

14.12.2020, 14:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020,15:17

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak'taki iki binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

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