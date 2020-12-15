Doğal gaz patlamasının yaşandığı mahallenin sakinleri patlama anını anlattı

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, dün saat 10.00 sıralarında Uşak Belediyesi'nin yaptığı alt yapı çalışması sırasında bir kepçenin boruya zarar vermesi nedeniyle doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Bunun üzerine Uşak Doğalgaz A.Ş. (UDAŞ) ekipleri, bölgedeki gaz akımını kesip, patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı. Onarım çalışmasının ardından bölgeye gece saatlerinden itibaren kısım kısım tekrar gaz verilmeye başlandı.

Atatürk Mahallesi 2'nci Şeker Sokak ve 6'ncı Yunus Emre Sokak'taki müstakil evde kombilerdeki gaz sıkışması nedeniyle saat 14.00 sıralarında patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamada, mahalleli panik yaşadı ve sokağa döküldü. Patlama ardından yangın çıkarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Can kaybı ise yaşanmadı. Patlamanın olduğu apartmanların yakınındaki binalarda ve park halinde olan araçlarda hasarlar meydana geldi.



" ÇOK KORKTUK"

Patlama sonrası yaşadıkları korkuyu saatler geçse de atamadıklarını ifade eden 2'nci Şeker sokak sakinleri yaşadıkları panikleri anlattı. Aynur Avgan, "Ben patlama olduğunda evin içerisindeydim. Öyle bir patlama oldu ki evimiz sallandı. Benim evimin içinden bir şeyin olduğunu zannettim. O sesi duyduktan sonra, deprem olsa her yer yıkılırdı diye düşündüm. Hala daha bir heyecan var üzerimde, endişem daha geçmedi. Çok korktuk" dedi.

Korku dolu anlar yaşadığı söyleyen Yıldız Değirmenci, "Patlama anında evdeydim. Balkonda duruyordum. Birden bir ses geldi. Elektrik telleri havaya kalktı. Apartmandan çıkanları gördüm. Yüzlerini kapata kapata çıkıyorlardı. Hemen ambulansa haber verdim" ifadelerini kullandı.

6'ncı Yunus Emre sokağında yaşanan patlamada hasar gören apartmanın sahibi Mehmet Doğru ise, "Patlamada hasar gören evde oturanlar benim kiracılarımdı. Çok üzgünüm. 8 aylık bebeğe çok üzülüyorum. Doğal gazda sızıntı olabilir. Şüpheleniyorum. Benim evim gitti ama ben evimi düşünmüyorum. Kiracılarıma çok üzülüyorum. Patlama anında ben kızımla birlikte oturuyordum. Resmen havaya uçtuk. Çok üzülüyorum. Kiracılarıma acil şifalar diliyorum" dedi.

Ümmühan Dere de, şu ifadeleri kullandı, "Patlamanın sesine dışarıya çıktık. Ne olduğunu anlamadık. Patlamanın olduğu ev benim karşı evim. Bir karı koca 8 aylık bebekleriyle birlikte oturuyorlardı. Ailenin durumunun iyi olduğunu söylediler. Patlama sonrası gelen ambulans aileyi Uşak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ailenin vücudunda yanıkların olduğunu söylediler" dedi.

DHA