Olay, Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokakta bir apartmanın 3'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Cihan ve Fatma Özer isimli karı kocanın yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.
Doğal gaz patlamasının yaşandığı mahallenin sakinleri patlama anını anlattı
Uşak’ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması
VATANDAŞLAR DOĞALGAZ KONUSUNDA UYARILMIŞTI
Uşak'ta dün iki farklı noktada doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralanmıştı. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi vatandaşları, "Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiç bir vatandaşımızın doğalgaz vermeyi ve kutularda oynama yapmamaları, kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir" şeklinde uyarmıştı.
Uşak güne patlamayla uyandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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