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güne patlamayla uyandı

’ta dün meydana gelen 2 farklı noktada doğalgaz patlaması sonucu 6 kişi yaralanmıştı. Sabah saatlerinde Uşak’ta bir doğalgaz patlaması daha meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı.

Uşak güne patlamayla uyandı

İHA

15.12.2020, 11:27

Olay, Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokakta bir apartmanın 3'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Cihan ve Fatma Özer isimli karı kocanın yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.



VATANDAŞLAR DOĞALGAZ KONUSUNDA UYARILMIŞTI
Uşak'ta dün iki farklı noktada doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralanmıştı. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi vatandaşları, "Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiç bir vatandaşımızın doğalgaz vermeyi ve kutularda oynama yapmamaları, kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir" şeklinde uyarmıştı.

Doğal gaz patlamasının yaşandığı mahallenin sakinleri patlama anını anlattı Uşak’ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması

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