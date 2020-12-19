Uşak’ta kumar operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İslice Mahallesi'nde bir depoda kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bilgiler doğrultusunda depoya operasyon düzenlendi.

Operasyon doğrultusunda, aralarında depo sahibi de olan 24 kişiye kumar oynatmak ve sosyal mesafeyi ihlal etme suçlarından 75 bin 600 TL para cezası uygulandı. Cezai işlem uygulanan 24 kişi, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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