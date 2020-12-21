  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak Uşak'ta bir adam önce karısına sonra kendisine ateş etti

'ta bir adam önce karısına sonra kendisine ateş etti

’ta, tartıştığı karısını tabancayla ayağından yaralayan şahıs, daha sonra kendi kafasına da bir el ateş etti.

Uşak'ta bir adam önce karısına sonra kendisine ateş etti

İHA

21.12.2020, 18:17

Olay, Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen İ.Ö. (53) ile karısı Z.Ö. (53) arasında tartıştı. Tartışmanın ardından sinir krizi geçiren İ.Ö., yan odadan aldığı tabancayla karısını ayağından vurdu.

Daha sonra silahı kendi kafasına dayayan İ.Ö., bir el daha ateş etti. Apartman sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevke dildi.



Olayda yaralanan karı koca, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ayağından hafif yaralanan Z.Ö'nün durumunun iyi olduğu ancak başında ağır yaralanan İ.Ö.'nün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta bir adam önce karısına sonra kendisine ateş etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA