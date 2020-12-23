  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak Uşak’ta sahte alkol operasyonu

’ta sahte alkol operasyonu

’ta gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken 20 litre etil alkol 3 litre satışa hazır şekilde votka ele geçirildi.

Uşak’ta sahte alkol operasyonu

23.12.2020, 18:17 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020, 18:19

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz'da bir şahsın sahte alkol imal ettiği bilgisine ulaştı.

SERBEST BIRAKILDI

Ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla 20 litre etil alkol 3 litre Satışa hazır şekilde votka ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ekipler tarafından göz altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak’ta sahte alkol operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.