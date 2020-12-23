Uşak’ta sahte alkol operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz'da bir şahsın sahte alkol imal ettiği bilgisine ulaştı.
SERBEST BIRAKILDI
Ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla 20 litre etil alkol 3 litre Satışa hazır şekilde votka ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ekipler tarafından göz altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı.
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