Uşak’ta tekstil atıklarından battaniye

Türkiye'nin geri dönüşüm sanayisinde önde gelen şehirlerinden Uşak'ta, tekstil atıkları battaniyeye dönüştürülerek ihraç ediliyor. Tekstil atölyelerinden geri dönüşüme gönderilmesi için toplanan konfeksiyon atıkları, tesislerde kadınlar tarafından kalitesine ve rengine göre ayıklanıyor. Şifonoz ve karnet makinelerinden geçirilip elyafa dönüştürülen konfeksiyon atıkları, laboratuvarlarda incelendikten sonra kalitesine göre dev kazanlarda renklendirme işlemine sokuluyor.

YILDA 15 BİN TON ATIK

Renklendirme işleminin sonrasında harmanlanan tekstil atıkları, fitil haline getirilip ardından ipliğe dönüştürülüyor. Bükme ve katlama işleminden geçirilen iplikler, kilim ve battaniye dokuması için hazır hale getiriliyor. Dokuma çalışmalarının tamamlanmasının ardından makas makinelerinde kırpılıp, tüylendirme işlemi yapılan battaniyeler, yurt içi ve yurt dışında satışa sunuluyor. Saçlı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saçlı, konfeksiyon atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasının battaniye ve kilim sektörü için önemli olduğunu söyleyerek, ağırlıklı olarak Orta Doğu, Orta Afrika ve Balkan ülkeleri ile Rusya'ya ihracat gerçekleştiğini ifade etti. Saçlı, "Firma olarak yılda 15 bin ton tekstil atığını battaniye İZMİR Ödemiş'te yetişen ve geç olgunlaşan 'çekişte zeytini'nin yağına Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Rıfat Eriş, "Bu zeytinyağını ayrı paketleyerek, firmaların daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak, tüketiciyi böyle kaliteli bir ürünle buluşturmak istiyoruz" dedi.

TADIMCININ VAZGEÇİLMEZİ

Bozdağ eteklerinde kıraç arazide yetişen, iriliği ve aromasıyla diğer zeytin türlerinden ayrılan çekişte zeytininin erken hasadı Aralık başında, 'çakır hasadı' olarak anılan ikinci hasadı ise zeytinin yeşilden pembeye döndüğü yılbaşında yapılıyor. Eriş, 3 sene önce coğrafi işaret alabilmek için başvuru yaptıklarını belirterek, "Bu zeytin çeşidi, geç olgunlaşması nedeniyle meyvemsi aromatik tadı çok fazladır. Bu aromatik tat, yoğun biçimde hissedilir. Zeytinyağı tadımcılarının vazgeçilmezidir" dedi. Çekişte zeytininin başka bölgede yetişse bile aynı lezzeti vermeyeceğini kaydeden Eriş, "Coğrafi işareti aldıktan sonra bu zeytinyağını ayrı pakatleyerek, firmaların daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak, tüketiciyi böyle kaliteli bir ürünle buluşturmak istiyoruz" diye konuştu. üretiminde kullanıyoruz" dedi.