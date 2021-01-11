  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak Ambulans ile otomobilin çarpışmasında 4 kişi yaralandı

Ambulans ile otomobilin çarpışmasında 4 kişi yaralandı

’ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü ve 3 sağlık görevlisi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulans ile otomobilin çarpışmasında 4 kişi yaralandı

11.01.2021, 18:03

Kaza, Uşak - Ulubey karayolu Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 BB 184 plakalı otomobille Kızılırmak sokak üzerinden yola çıkan Muavin Toker, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra bağlı olduğu Eşme'ye dönen ambulansla çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, ambulans ise ters şeritte bulunan kaldırıma çıktı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada üçü sağlık görevlileri olmak üzere 4 kişi yaralandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ambulans ile otomobilin çarpışmasında 4 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.