Ambulans ile otomobilin çarpışmasında 4 kişi yaralandı

Kaza, Uşak - Ulubey karayolu Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 BB 184 plakalı otomobille Kızılırmak sokak üzerinden yola çıkan Muavin Toker, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra bağlı olduğu Eşme'ye dönen ambulansla çarpıştı.





Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, ambulans ise ters şeritte bulunan kaldırıma çıktı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada üçü sağlık görevlileri olmak üzere 4 kişi yaralandı.