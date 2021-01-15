Uşak beyaza büründü

Uşak'ta sabah erken saatlerde kar yağışının başlamasıyla şehir adeta beyaza boyandı. Giderek şiddetini arttıran kar yağışının başlamasıyla tüm ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda görev alan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 100 kişilik bir ekip, şehir merkezindeki ana arterler ve yoğun bölgelerdeki kaldırımlarda kar küreme çalışması düzenledi.

Diğer yandan yağışın başlamasıyla birlikte tüm ekipmanlarıyla birlikte sahaya inen Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin ana arterleri, bağlantı yolları ve yoğun olan tüm bölgelerinde asfalt temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Üç adet robot, on adet küçük kepçe, iki adet greyder, üç adet kürekli kamyon ve iki adet transit kürekli tuzlama aracı kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda, ana arterlere, yoğun kavşaklara ve merkezde yer alan geniş caddelere öncelik verildi.

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