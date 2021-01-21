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’ta sosyal mesafe hiçe sayıldı

’ta Hafta içi her akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, vatandaşlar sokağa döküldü, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe yok sayıldı.

Uşak’ta sosyal mesafe hiçe sayıldı
İHA

21.01.2021, 17:38

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam saat 21.00'da başlayan ve sabah saat 05.00'a kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, Uşaklı vatandaşlar sokağa döküldü.

Vatandaşların, son saatlerde sokağın tadını çıkarmalarıyla birlikte kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde insan yoğunluğu meydana geldi. Yoğunluklarla birlikte banka, ATM ve mağazaların önlerinde de kuyruklar oluştu.

Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uydukları görünürken oluşan yoğunluktan sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

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