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'ta kumar oynayan 22 kişiye para cezası

'ta kumar oynadıkları belirlenen 22 kişiye 70 bin lira para cezası kesildi. Operasyonda ele geçirilen 6 bin liraya el konuldu.

Uşak'ta kumar oynayan 22 kişiye para cezası

24.01.2021, 16:58

Durak Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 70 bin lira para cezası verildi.

Operasyonda ele geçirilen 6 bin liraya el konuldu.

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