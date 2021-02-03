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Haberler Uşak Uşak Aile Atölyesi kapılarını açtı

Aile Atölyesi kapılarını açtı

Uşak Aile Atölyesi kapılarını açtı

3.2.2021

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan Aile Atölyesi, miniklere kapılarını açtı. Pandeminin çocuklar üzerindeki olumsuz izlerinin silinmesi amacıyla hayata geçirilen atölyenin animatörler eşliğinde başlayan açılışında konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, özellikle çocukların pandemi nedeniyle uzun süredir okul ve sosyal hayattan uzak kaldığını dile getirerek, "Yakın zamanda pandeminin tamamen hayatımızdan çıkmasıyla çok daha güzel ve kalabalık etkinlikleri Uşak Belediyesi olarak çocuklarımızla ve yetişkinlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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