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'ta dehşet! Genç kadın tartıştığı eşi tarafından...

'ta, tartıştığı eşi . tarafından tabancayla yaralanan 34 yaşındaki G.A., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gökhan A. (35) ise gözaltına alındı.

Uşak'ta dehşet! Genç kadın tartıştığı eşi tarafından...
DHA

06.02.2021, 20:24

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında Köme Mahallesi 1'inci Yurt Sokak'ta meydana geldi. Gökhan A., yönetimindeki 64 LC 869 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi G.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzeri Gökhan A.7nın tabancayla ateş açtığı eşi G.A., yaralandı. Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden G.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayın ardından kaçan Gökhan A., bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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