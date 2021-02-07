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Haberler Uşak Uşak’ta şiddetli fırtına uyarısı

’ta şiddetli fırtına uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre , ve 'da 08.02.2021 - 09.02.2021 tarihleri arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirilirken vatandaşlar oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Uşak’ta şiddetli fırtına uyarısı
İHA

07.02.2021, 16:31

Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Pazartesi günü saat 03.00 'te kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. 9 Şubat Salı günü saat 03.00'e kadar sürmesi beklenilen fırtınada, oluşabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak'ta güney ve güneybatı yönlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaza bağlı zehirlenmeler, çatı uçması gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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