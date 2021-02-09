Yeşilay Uşak Şube Başkanı Feyza Güler, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşların, kendileri ve sevdikleri için bir karar alıp sigarayı bırakmalarını istediklerini belirtti. Güler, "Korona sigara içeni sever" sloganıyla yola çıktıklarını söyleyerek vatandaşları sigarayı bırakmaya davet etti.

Güler, " 'Korona sigara içeni sever' sloganımızla, sigara içen vatandaşlarımızın bugün kendileri, sevdikleri için bir karar alıp sigarayı bırakmalarını istiyoruz. Yeşilay olarak biz, özellikle bu korona döneminde bütün bağımlılıklarla mücadele ederken 5 bağımlılık türlerinden tütün bağımlılığı da bu bağımlılıklar içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

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Bize bir yılı aşkın bir süredir hayatımızda ve bütün dünyada etkili olan korona virüsle birlikte şunu gördük ki akciğerlerimizin bizim sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu ve bu tedavi sürecinde ne kadar etkili olduğunu gösterdi.

Onun için sigara içen vatandaşlarımızın bugün kendileri için bir iyilik yapıp Yeşilay'a bağlı merkezlerden yardım alarak 4447975 ve 115 hatlı numaraları arayarak kendileri için randevu alıp, oradan psikolojik ve sosyal destek alarak bugün sigarayı bırakmak için kendileri bir iyilik yapmalarını istiyoruz.

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Evet, tütün bağımlılığı dünyaya, insanlara zarar veren bir bağımlık türü. Onun için, bugün biz "Korona sigara içeni sever" sloganıyla bütün vatandaşlarımıza, Yeşilay YEDAM Merkezleri'ne yardım alabilmeleri için bir davette bulunuyoruz. Bugün onlar için farklı bir gün olsun. Yeni bir gün olsun, sigarayı bıraktıkları, kendileri için temiz bir gün olsun" dedi.