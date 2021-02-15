Uşak'ta kar yağışının etkili olduğu köy yollarında çalışmalar sürüyor

İl genelinde etkisini sürdüren kar, kent merkezinde 5 santimetreye, kırsal yerleşim bölgelerinde ise yer yer 15 santimetreye ulaştı. Uşak Valiliği İl Özel idaresi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşandığı köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.



Kar temizleme çalışmalarında 11 greyder, 5 kar bıçaklı kamyon, 1 kar bıçaklı tuzlama aracı, 17 ekip ve 90 personel görev aldı. Öte yandan tüm kenti beyaz örtüyle kaplayan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verilmişti.