Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören Köy'ünde ahşap süs eşya üretilen atölyede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık çalışanları sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken atölye kullanılamaz hale geldi.
Ayrıca edinilen bilgilere göre aynı atölyenin deposunda da geçtiğimiz günlerde bir yangın çıkmıştı ve yangını söndürmeye çalışan 3 işçi dumanlardan etkilenmişti.Uşak vaka sayısı en çok artan 5 ilden birisi oldu
Uşak'ta fabrika yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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