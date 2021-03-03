“Başarının sırrı vatandaş ve devletin uyumunda’’

Mavi rengiyle risk haritasına damga vuran Uşak'ta Vali Funda Kocabıyık, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada en çok konuşulan il olduk. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Kentteki başarının sırrı vatandaş ve devletin büyük uyumunda" dedi.

Pandemi başladığında yaşadığı linç kampanyasının ardından, şimdi takdir edilmenin mutluluk verici olduğunu belirten Funda Kocabıyık, "Denetimi hiç elden bırakmadık. Bir kadın, anne, eğitimci ve vali olarak devletin sert yüzüyle değil, güzel sözlerle uyarılarımızı yaptık. Bu başarı vatandaşlarımızla olan koordinasyonumuz ve onların gayreti sayesindedir" dedi.

'HES KODUNU SORUN'

Başkan Kocabıyık, "Esnafı yine tek tek gezeceğim ve diyeceğim ki, 'Bizim polisimiz sizsiniz. Lütfen çarşıya gelen halkı asla maskesiz ve HES kodu olmadan içeriye almayın. Çünkü işletmeleriniz kapanırsa en büyük zararı siz göreceksiniz.' Eminim sözümüz yine dinlenecektir" diye konuştu.