  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak “Başarının sırrı vatandaş ve devletin uyumunda’’

“Başarının sırrı vatandaş ve devletin uyumunda’’

“Başarının sırrı vatandaş ve devletin uyumunda’’

3.3.2021

Mavi rengiyle risk haritasına damga vuran Uşak'ta Vali Funda Kocabıyık, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada en çok konuşulan il olduk. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Kentteki başarının sırrı vatandaş ve devletin büyük uyumunda" dedi.

Pandemi başladığında yaşadığı linç kampanyasının ardından, şimdi takdir edilmenin mutluluk verici olduğunu belirten Funda Kocabıyık, "Denetimi hiç elden bırakmadık. Bir kadın, anne, eğitimci ve vali olarak devletin sert yüzüyle değil, güzel sözlerle uyarılarımızı yaptık. Bu başarı vatandaşlarımızla olan koordinasyonumuz ve onların gayreti sayesindedir" dedi.

'HES KODUNU SORUN'

Başkan Kocabıyık, "Esnafı yine tek tek gezeceğim ve diyeceğim ki, 'Bizim polisimiz sizsiniz. Lütfen çarşıya gelen halkı asla maskesiz ve HES kodu olmadan içeriye almayın. Çünkü işletmeleriniz kapanırsa en büyük zararı siz göreceksiniz.' Eminim sözümüz yine dinlenecektir" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Başarının sırrı vatandaş ve devletin uyumunda’’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.